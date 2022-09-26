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Марта Костюк: В первом сете мне удалось переломить ход поединка

Теннис
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Украинка с победы стартовала на турнире

Марта Костюк: В первом сете мне удалось переломить ход поединка

Фото: Reuters

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над американкой Бернардой Перой на турнире WTA 250 в Таллинне.

"В первом сете мне удалось переломить ход поединка, потом я чувствовала себя очень уверенно вплоть до счета 3:0, даже до счета 3:2, 40-0. Потом она пару раз хорошо подала и вернулась в игру. Знаете, она хорошая теннисистка.

И мне пришлось сражаться до конца, чтобы ее обыграть. Нужно отдать ей должное, что она смогла вернуться в игру во второй партии. Очевидно, что я хотела завершить матч в двух сетах, но это теннис, я сделала все, что могла. Не знаю, играю ли я сейчас в свой лучший теннис, не уверена, что это можно как-то определить. Я травмировалась на Уимблдоне, и я усиленно работала, чтобы восстановиться и быть в хорошей форме. Сейчас я чувствую себя немного увереннее обычного, потому что я провела много матчей, я лучше понимаю, над чем работать и каков мой уровень.

Я все еще отношусь к каждому матчу как к очень важному. Не знаю, я не могу сказать, что я чувствую, что это лучший теннис, но я чувствую себя хорошо на корте", - сказала Костюк.

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В статье: Марта Костюк
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Источник:
БТУ

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