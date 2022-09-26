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Кори Гауфф опубликовала фото из Нью-Йорка
Теннисистка ходила по ночному городу
фото - rolandgarros.com
Восьмая ракетка мира, 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях стильные фото из ночного Нью-Йорка, добавив эмодзи "звезда".
В текущем сезоне Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема", это произошло на "Ролан Гаррос".
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