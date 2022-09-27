Билл Гейтс обратился к Роджеру Федереру

Американский предприниматель и общественный деятель, миллиардер Билл Гейтс обратился к 20-кратному чемпиону турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетке мира, швейцарцу Роджеру Федереру.

"Поздравляю с феноменальной карьерой, Роджер", — написал Билл Гейтс в своих социальных сетях.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — "Ролан Гаррос".