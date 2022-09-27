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Билл Гейтс обратился к Роджеру Федереру

Теннис
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Миллиардер поздравил его с успешной карьерой

Билл Гейтс обратился к Роджеру Федереру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский предприниматель и общественный деятель, миллиардер Билл Гейтс обратился к 20-кратному чемпиону турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетке мира, швейцарцу Роджеру Федереру.

"Поздравляю с феноменальной карьерой, Роджер", — написал Билл Гейтс в своих социальных сетях.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — "Ролан Гаррос".

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В статье: Роджер Федерер
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