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Билл Гейтс обратился к Роджеру Федереру
Миллиардер поздравил его с успешной карьерой
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский предприниматель и общественный деятель, миллиардер Билл Гейтс обратился к 20-кратному чемпиону турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетке мира, швейцарцу Роджеру Федереру.
"Поздравляю с феноменальной карьерой, Роджер", — написал Билл Гейтс в своих социальных сетях.
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — "Ролан Гаррос".
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