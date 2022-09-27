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Новак Джокович прибыл на турнир в Израиль

Теннис
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Серб пропустит первый круг соревнований

Новак Джокович прибыл на турнир в Израиль

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Тель-Авив (Израиль). Об этом сообщает издание Jerusalem Post. В настоящее время здесь проходит турнир ATP.

Также сообщается, что Джокович оставил следующую запись в гостевой книге в аэропорту: "Шалом, Израиль, я очень счастлив и рад вернуться в Израиль. С нетерпением жду отличных впечатлений".

Новак Джокович освобождён от матчей первого круга.

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В статье: Новак Джокович
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