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Ига Швёнтек: Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают
Теннисистка раскритиковала эти две организации
Фото: ABS-CBN News
Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, планирует ли участвовать в грядущем Кубке Билли Джин Кинг. Соревнования пройдут в Глазго (Великобритания) с 8 по 13 ноября. При этом 7 ноября в Форт-Уэрте (США) пройдёт финал Итогового чемпионата WTA.
"Мы примем решение на следующей неделе. Мы с командой всё ещё взвешиваем все плюсы и минусы. Признаю, что это большая нагрузка, и я недовольна. Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают, чтобы облегчить нам жизнь.
По мере возможностей я ясно дам понять, что недовольна. Поскольку в своём нынешнем положении я могу оказать какое-то влияние, возможно, в следующем году это не повторится", — приводит слова Свёнтек TVP Sport.
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