  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек: Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек: Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка раскритиковала эти две организации

Ига Швёнтек: Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают

Фото: ABS-CBN News

Новина українською

Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, планирует ли участвовать в грядущем Кубке Билли Джин Кинг. Соревнования пройдут в Глазго (Великобритания) с 8 по 13 ноября. При этом 7 ноября в Форт-Уэрте (США) пройдёт финал Итогового чемпионата WTA.

"Мы примем решение на следующей неделе. Мы с командой всё ещё взвешиваем все плюсы и минусы. Признаю, что это большая нагрузка, и я недовольна. Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают, чтобы облегчить нам жизнь.

По мере возможностей я ясно дам понять, что недовольна. Поскольку в своём нынешнем положении я могу оказать какое-то влияние, возможно, в следующем году это не повторится", — приводит слова Свёнтек TVP Sport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде