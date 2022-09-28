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Джокович: Уход Федерера — грустный момент

Теннис
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Серб огорчен тем, что швейцарец решил завершить карьеру

Джокович: Уход Федерера — грустный момент

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о прощальном матче швейцарца Роджера Федерера. 41-летний спортсмен завершил карьеру после выставочного турнира "Кубок Лэйвера".

"Я очень уважаю Роджера, учитывая то, сколько он всего сделал для нашего спора. У него была эпическая карьера, он может ей гордиться. Федерер стал одним из самых узнаваемых спортсменов в истории. Его уход — грустный момент.

Я думаю, что мы все согласимся: его прощальный матч и уход были одними из лучших моментов в теннисе.

У меня его матч вызвал смешанные чувства. Было грустно, так как из спорта уходит один из величайших игроков в истории. Но я в то же время увидел, что он был счастлив. Было здорово оказаться рядом с ним", — цитирует Джоковича Tennis365.

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В статье: Новак Джокович
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