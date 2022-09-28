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Новак Джокович узнал имя своего соперника на турнире в Тель-Авиве
Пабло Андухар успешно стартовал на турнире
Фото: Tennis World
Определился первый соперник 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" серба Новака Джоковича на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Джокович посеян под первым номером и во втором раунде сразится с представителем Испании Пабло Андухаром.
В первом круге Андухар обыграл бразильца Тьяго Монтейро.
Пабло Андухар - Тьяго Монтейро 7:6 (7:3), 6:1
Встреча продлилась 1 час 39 минут. Андухар четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Монтейро три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Отметим, что в Тель-Авиве Джокович также сыграет в парном разряде с завершающим карьеру израильтянином Джонатаном Эрлихом.
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