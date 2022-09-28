Надежда и Людмила Киченок вышли в 1/4 финала турнира в Эстонии

Теннисистки Людмила и Надежда Киченок с победы стартовали на старте парного турнира WTA 250 в Таллинне, Эстония.

Украинки в двух сетах обыграли Изабеллу Хаверлаг (Нидерланды) и Пиртхану Тхомбаре (Индия).

Людмила/Надежда Киченок - Изабелла Хаверлаг/Пиртхана Тхомбаре 6:3, 6:4

Матч продолжался 1 час 11 минут.

За два сета сестры Киченок не отдали соперницам ни одной своей подачи, а также в каждой из партии сделали по брейку, принесшим украинкам победу.

В следующем этапе соперницами украинок станут Белинда Бенчича (Швейцария) и Кирстен Флипкенс (Бельгия).