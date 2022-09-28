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Надежда и Людмила Киченок вышли в 1/4 финала турнира в Эстонии
Украинки провели хороший матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисистки Людмила и Надежда Киченок с победы стартовали на старте парного турнира WTA 250 в Таллинне, Эстония.
Украинки в двух сетах обыграли Изабеллу Хаверлаг (Нидерланды) и Пиртхану Тхомбаре (Индия).
Людмила/Надежда Киченок - Изабелла Хаверлаг/Пиртхана Тхомбаре 6:3, 6:4
Матч продолжался 1 час 11 минут.
За два сета сестры Киченок не отдали соперницам ни одной своей подачи, а также в каждой из партии сделали по брейку, принесшим украинкам победу.
В следующем этапе соперницами украинок станут Белинда Бенчича (Швейцария) и Кирстен Флипкенс (Бельгия).
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