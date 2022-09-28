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Доминик Тим уступил Марину Чиличу в 1/8 финала турнира в Тель-Авиве

Теннис
(1 голосов)

Австриец выиграл лишь один гейм

Доминик Тим уступил Марину Чиличу в 1/8 финала турнира в Тель-Авиве

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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

В матче второго круга Тим (WC) в борьбе уступил чемпиону US Open – 2014 хорвату Марину Чиличу.

Доминик Тим - Марину Чилич 7:6 (8:6), 2:6, 4:6

Встреча продлилась 2 часа 44 минуты. Тим 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Чилича 15 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

За место в полуфинале Чилич сразится с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 5) — Лиам Броэди (Великобритания, Q).

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В статье: Доминик Тим
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