Марта Костюк впервые в карьере уступила Крейчиковой и покинула турнир в Таллинне

Марта Костюк покидает турнир WTA в Эстонии.

Таллинн, Эстония. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия, 7) 5:7, 3:6

Украинская теннисистка потерпела поражение от Крейчиковой.

В первом сете Марта выиграла стартовые три гейма, но не смогла удержать преимущество. Украинка также вела 5:4, а в 12-м гейме упустила три брейк-поинта. Во втором сете Костюк проиграла два из пяти геймов на своей подаче.

Следующей соперницей Барборы Крейчиковой станет третья сеяная бразильянка Беатрис Аддад Майя.

В концовке этой недели Марта Костюк заявлена в квалификации турнира WTA 500 в Остраве.