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Марта Костюк впервые в карьере уступила Крейчиковой и покинула турнир в Таллинне
Украинская теннисистка не смогла взять верх над соперницей
Фото: The New Yorker
Марта Костюк покидает турнир WTA в Эстонии.
Таллинн, Эстония. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия, 7) 5:7, 3:6
Украинская теннисистка потерпела поражение от Крейчиковой.
В первом сете Марта выиграла стартовые три гейма, но не смогла удержать преимущество. Украинка также вела 5:4, а в 12-м гейме упустила три брейк-поинта. Во втором сете Костюк проиграла два из пяти геймов на своей подаче.
Следующей соперницей Барборы Крейчиковой станет третья сеяная бразильянка Беатрис Аддад Майя.
В концовке этой недели Марта Костюк заявлена в квалификации турнира WTA 500 в Остраве.
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