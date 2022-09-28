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Марта Костюк впервые в карьере уступила Крейчиковой и покинула турнир в Таллинне

Теннис
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Украинская теннисистка не смогла взять верх над соперницей

Марта Костюк впервые в карьере уступила Крейчиковой и покинула турнир в Таллинне

Фото: The New Yorker

Новина українською

Марта Костюк покидает турнир WTA в Эстонии.

Таллинн, Эстония. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия, 7) 5:7, 3:6

Украинская теннисистка потерпела поражение от Крейчиковой.

В первом сете Марта выиграла стартовые три гейма, но не смогла удержать преимущество. Украинка также вела 5:4, а в 12-м гейме упустила три брейк-поинта. Во втором сете Костюк проиграла два из пяти геймов на своей подаче.

Следующей соперницей Барборы Крейчиковой станет третья сеяная бразильянка Беатрис Аддад Майя.

В концовке этой недели Марта Костюк заявлена в квалификации турнира WTA 500 в Остраве.

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В статье: Марта Костюк
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Источник:
БТУ

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