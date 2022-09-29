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Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал парного турнира в Эстонии
Наши теннисистки показывают отличные результаты
Фото: twitter Billie Jean King Cup
Украинки Людмила и Надежда Киченок одержали вторую победу на турнире WTA в Эстонии.
Таллинн, Эстония. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Надежда Киченок - Белинда Бенчич/Кирстен Флипкенс 6:3, 6:2
Людмила и Надежда проведут первый совместный полуфинал с ноября 2018 года, когда они выиграли парный титул на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае. В том же сезоне теннисистки дошли до финала на турнире WTA 500 в Сан-Хосе.
Следующие соперницы сестёр Киченок определятся по итогам матча Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) - Ульрикке Эйкери/Тереза Михаликова (Норвегия/Словакия, 2).
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