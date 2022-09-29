  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал парного турнира в Эстонии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал парного турнира в Эстонии

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Наши теннисистки показывают отличные результаты

Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал парного турнира в Эстонии

Фото: twitter Billie Jean King Cup

Новина українською

Украинки Людмила и Надежда Киченок одержали вторую победу на турнире WTA в Эстонии.

Таллинн, Эстония. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Надежда Киченок - Белинда Бенчич/Кирстен Флипкенс 6:3, 6:2

Людмила и Надежда проведут первый совместный полуфинал с ноября 2018 года, когда они выиграли парный титул на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае. В том же сезоне теннисистки дошли до финала на турнире WTA 500 в Сан-Хосе.

Следующие соперницы сестёр Киченок определятся по итогам матча Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) - Ульрикке Эйкери/Тереза Михаликова (Норвегия/Словакия, 2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БТУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде