Отец Иги Швёнтек недоволен календарем WTA

Отец Иги Швёнтек Томаш заявил, что недоволен тем фактом, что даты Кубка Билли Джин Кинг и Итогового турнира WTA пересекаются.

"Крайне неудачный контракт. И ещё у нас очень сложная группа в Кубке Билли Джин Кинг. Даты обоих событий пропущены. Происходит столкновение между ITF (организатором Кубка Билли Джин Кинг) и WTA (организатором Итогового турнира). Вместо того, чтобы заботиться о развитии женского тенниса, идти в одном направлении, они не могут общаться между собой.

Это вторая подобная конфликтная ситуация после Уимблдона, когда организаторы турнира и WTA не смогли договориться об отстранении спортсменов. Мне действительно не нравится то, что произошло с пересечением дат Итогового турнира и финальной части Кубка Билли Джин Кинг", — сказал Томаш Свёнтек в интервью Interia Sport.

Грядущая финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдёт в Глазго (Великобритания) с 8 по 13 ноября.