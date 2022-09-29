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Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Сеуле

Теннис
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Каспер смог переломить ход игры в свою пользу

Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Сеуле

Фото: NU.nl

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Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). Норвежец обыграл чилийца Николаса Джарри.

Сеул (м). 2-й круг

Каспер Рууд - Николас Джарри 6:2, 3:6, 6:3

Продолжительность встречи на центральном корте Олимпийского теннисного центра составила 1 час и 41 минуту. Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Джарри совершил 13 эйсов, две двойные ошибки на подаче и использовал свой единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинальном матче Рууд встретится с японским теннисистом Йосихито Нисиокой (56-е место в рейтинге).

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В статье: Каспер Рууд
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