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Каспер Рууд сыграет на Итоговом турнире АТР

Теннис
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Каспер Рууд сыграет на Итоговом турнире АТР

Фото: NU.nl

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Норвежский теннисист Каспер Рууд сыграет на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия), который пройдет с 13 по 20 ноября.

Рууд в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея) обыграл чилийца Николаса Джарри (111-е место в рейтинге) и тем самым гарантировал себе участие на Итоговом турнире. Он стал третьим участником вслед за испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.

В этом сезоне Рууд выиграл турнир в Гштааде и Женеве (Швейцария), Буэнос-Айресе (Аргентина). Дошёл до финала на Открытом чемпионате США и "Ролан Гаррос".

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В статье: Каспер Рууд
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