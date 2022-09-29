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Каспер Рууд сыграет на Итоговом турнире АТР
Плюс ещё один участник
Фото: NU.nl
Норвежский теннисист Каспер Рууд сыграет на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия), который пройдет с 13 по 20 ноября.
Рууд в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея) обыграл чилийца Николаса Джарри (111-е место в рейтинге) и тем самым гарантировал себе участие на Итоговом турнире. Он стал третьим участником вслед за испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.
В этом сезоне Рууд выиграл турнир в Гштааде и Женеве (Швейцария), Буэнос-Айресе (Аргентина). Дошёл до финала на Открытом чемпионате США и "Ролан Гаррос".
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