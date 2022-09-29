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Наоми Осака показала фото с Мэнни Пакьяо

Теннис
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Теннисистка сфотографировалась с боксером

Наоми Осака показала фото с Мэнни Пакьяо

фото - flashscore.com.ua

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Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в своих социальных сетях показала фотографию с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинском боксёром Мэнни Пакьяо.

Осака встретилась с Пакьяо на выставочном матче с участием американского боксёра Флойда Мейвезера.

На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира.

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В статье: Наоми Осака
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