Наоми Осака показала фото с Мэнни Пакьяо

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в своих социальных сетях показала фотографию с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинском боксёром Мэнни Пакьяо.

Осака встретилась с Пакьяо на выставочном матче с участием американского боксёра Флойда Мейвезера.

На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира.

https://img.championat.com/i/z/r/16644681661919087197.png