Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака показала фото с Мэнни Пакьяо
Теннисистка сфотографировалась с боксером
фото - flashscore.com.ua
Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в своих социальных сетях показала фотографию с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинском боксёром Мэнни Пакьяо.
Осака встретилась с Пакьяо на выставочном матче с участием американского боксёра Флойда Мейвезера.
На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира.
https://img.championat.com/i/z/r/16644681661919087197.png
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря подписала еще одного воспитанника Шахтера
- Украина там, но есть гораздо хуже. О неудачниках Лиги Наций-2022
- Легенда украинского футбола. Сегодня День рождения у Андрея Шевченко
- Сборная Мира выходит вперед в противостоянии с Европой на Кубке Лейвера-2022
- Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet