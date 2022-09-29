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Катарина Завацкая вышла в третий круг турнира в Испании
Украинка легко справилась со своей соперницей
Фото: Getty Images
Катарина Завацкая вышла в третий круг турнира ITF W60 в Испании.
Катарина Завацкая - Виктория Хименес 6:1, 6:4
Украинская теннисистка одержала победу над представительницей Андорры Викторией Хименес Касинцевой.
Катарина во второй раз победила Хименес Касинцеву. В прошлом сезоне ей это удалось на турнире ITF W60 во французском Андрезьё-Бутеоне.
Следующей соперницей Завацкой станет лидер посева Юлия Грабгер из Австрии.
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