Катарина Завацкая вышла в третий круг турнира в Испании

Катарина Завацкая вышла в третий круг турнира ITF W60 в Испании.

Катарина Завацкая - Виктория Хименес 6:1, 6:4

Украинская теннисистка одержала победу над представительницей Андорры Викторией Хименес Касинцевой.

Катарина во второй раз победила Хименес Касинцеву. В прошлом сезоне ей это удалось на турнире ITF W60 во французском Андрезьё-Бутеоне.

Следующей соперницей Завацкой станет лидер посева Юлия Грабгер из Австрии.