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Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве
Серб имеет все шансы выиграть титул
Фото: Tennis World
Седьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), обыграв испанца Пабло Андухара.
Новак Джокович - Пабло Андухара 6:0, 6:3
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Андухара три эйса, пять двойных ошибок и ноль брейк-пойнтов. Джокович восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 возможных.
В четвертьфинале Новак Джокович встретится с канадцем Вашеком Поспишилом.
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