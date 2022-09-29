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Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве

Теннис
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Серб имеет все шансы выиграть титул

Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве

Фото: Tennis World

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Седьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), обыграв испанца Пабло Андухара.

Новак Джокович - Пабло Андухара 6:0, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Андухара три эйса, пять двойных ошибок и ноль брейк-пойнтов. Джокович восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 возможных.

В четвертьфинале Новак Джокович встретится с канадцем Вашеком Поспишилом.

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В статье: Новак Джокович
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