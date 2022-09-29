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Симона Халеп показала фото в платье

Теннис
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Румынская теннисистка сейчас восстанавливается после операции

Симона Халеп показала фото в платье

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в своих социальных сетях опубликовала фотографии в шикарном платье.

Румынка 12 сентября перенесла операцию на носу. По словам спортсменки, ей исправили носовую перегородку, мешавшую полноценно дышать.

Симона Халеп показала фото в платье - изображение 1

Напомним, что на последнем Открытом чемпионате США Халеп сенсационно проиграла в первом круге украинке Дарье Снигур со счётом 2:6, 6:0, 4:.

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В статье: Симона Халеп
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