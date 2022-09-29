Симона Халеп показала фото в платье

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в своих социальных сетях опубликовала фотографии в шикарном платье.

Румынка 12 сентября перенесла операцию на носу. По словам спортсменки, ей исправили носовую перегородку, мешавшую полноценно дышать.

Напомним, что на последнем Открытом чемпионате США Халеп сенсационно проиграла в первом круге украинке Дарье Снигур со счётом 2:6, 6:0, 4:.