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Симона Халеп показала фото в платье
Румынская теннисистка сейчас восстанавливается после операции
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в своих социальных сетях опубликовала фотографии в шикарном платье.
Румынка 12 сентября перенесла операцию на носу. По словам спортсменки, ей исправили носовую перегородку, мешавшую полноценно дышать.
Напомним, что на последнем Открытом чемпионате США Халеп сенсационно проиграла в первом круге украинке Дарье Снигур со счётом 2:6, 6:0, 4:.
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