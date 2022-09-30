Каспер Рууд не смог обыграть 56-ю ракетку мира в четвертьфинале турнира в Сеуле

Вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел неожиданное поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира в Сеуле (Республика Корея), в котором его соперником был представитель Японии Йосихито Нисиока, занимающий 56-е место в рейтинге ATP.

Каспер Рууд - Йосихито Нисиока 2:6, 6:3, 2:6

Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Рууд выполнил 10 эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал лишь один брейк-пойнт из шести. На счету Нисиоки три подачи навылет, ни одной ошибки на подаче и четыре использованных брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале соперником Нисиоки станет победитель противостояния Маккензи Макдональд — Александр Ковачевич (США).