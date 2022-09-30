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Надаль станет второй ракеткой мира благодаря поражению Каспера Рууда

Теннис
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Испанец сейчас занимает третье место в рейтинге АТР

Надаль станет второй ракеткой мира благодаря поражению Каспера Рууда

Фото: NU.nl

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге ATP, 3 октября вернётся на вторую строчку.

После того, как вторая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд неожиданно проиграл японцу Йосихито Нисиоке (56) в четвертьфинале турнира в Сеуле, первым номером останется 19-летний испанец Карлос Алькарас, а вторым станет Надаль.

В сезоне-2022 36-летний Рафа выиграл Открытый чемпионат Австралии и Ролан Гаррос.

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В статье: Рафаэль Надаль
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