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Надаль станет второй ракеткой мира благодаря поражению Каспера Рууда
Испанец сейчас занимает третье место в рейтинге АТР
Фото: NU.nl
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге ATP, 3 октября вернётся на вторую строчку.
После того, как вторая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд неожиданно проиграл японцу Йосихито Нисиоке (56) в четвертьфинале турнира в Сеуле, первым номером останется 19-летний испанец Карлос Алькарас, а вторым станет Надаль.
В сезоне-2022 36-летний Рафа выиграл Открытый чемпионат Австралии и Ролан Гаррос.
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