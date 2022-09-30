Циципас квалифицировался на итоговый турнир АТР

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия), который пройдёт с 13 по 20 ноября.

Ранее участие в Итоговом турнире ATP гарантировали испанцы Рафаэль Надаль (третье место в рейтинге) и Карлос Алькарас (первое место в рейтинге), а также норвежец Каспер Рууд (второе место в рейтинге).

В прошлом году победителем Итогового турнира ATP стал немецкий теннисист Александр Зверев.