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Циципас квалифицировался на итоговый турнир АТР
Грек гарантировал себе место
Фото: Roland-Garros
Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия), который пройдёт с 13 по 20 ноября.
Ранее участие в Итоговом турнире ATP гарантировали испанцы Рафаэль Надаль (третье место в рейтинге) и Карлос Алькарас (первое место в рейтинге), а также норвежец Каспер Рууд (второе место в рейтинге).
В прошлом году победителем Итогового турнира ATP стал немецкий теннисист Александр Зверев.
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