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Впервые за 20 лет первые две строчки рейтинга АТР будут занимать теннисисты из одной страны
Рафа здесь
Фото: NU.nl
Испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль окажутся на первых двух строчках рейтинга ATP, когда 3 октября организация опубликует обновлённый рейтинг. Это стало известно после того, как вторая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд неожиданно проиграл японцу Йосихито Нисиоке (56) в четвертьфинале турнира в Сеуле. Поражение Рууда позволит Надалю подняться на второе место, Алькарас же останется первым.
Это будет первый с 2000 года случай, когда первые два места в рейтинге ATP будут занимать соотечественники. Тогда аналогичного достижения добились знаменитые американцы Андре Агасси и Пит Сампрас.
В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии и "Ролан Гаррос".
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