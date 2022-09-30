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Джокович, Швёнтек и Кирьос сыграют на выставочном турнире в Дубае
Он состоится в декабре
Фото: ATP Tour
Новак Джокович и Ига Швёнтек примут участие в выставочном турнире, который пройдёт с 19 по 24 декабря в Дубае.
В соревновании "Мировая теннисная лига" выступят 16 игроков, которые будут разделены на четыре команды по четыре игрока в каждой. Жеребьёвка состоится 1 ноября. Для победы необходимо будет выиграть два сета, а тай-брейки до 10 очков решат исход игры, если оба соперника выиграют по партии.
Помимо Новака Джоковича, мужской тур представят Александр Зверев, Ник Кирьос, Григор Димитров, Доминик Тим, Феликс Оже-Альяссим, Гаэль Монфис.
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