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Каспер Рууд: Я склонен думать, что поражение от Нисиоке позволит мне прибавить в будущем
Каспер неожиданно уступил в четвертьфинале турнира в Сеуле
Фото: Tennis Majors
Вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд, потерпевший неожиданное поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира в Сеуле (Республика Корея), в котором его соперником был представитель Японии Йосихито Нисиока, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, объяснил свою неудачу. Рууд проиграл Нисиоке со счётом 2:6, 6:3, 2:6.
"Неудачный результат, но такое порой бывает. Я старался кое-что улучшить, глубже входить в корт, но это привело к слишком большому количеству ошибок.
Да, всё прошло не лучшим образом, но всё равно я склонен думать, что это позволит мне прибавить в будущем", — приводит слова норвежца France 24.
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