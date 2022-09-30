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Каспер Рууд: Я склонен думать, что поражение от Нисиоке позволит мне прибавить в будущем

Теннис
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Каспер неожиданно уступил в четвертьфинале турнира в Сеуле

Каспер Рууд: Я склонен думать, что поражение от Нисиоке позволит мне прибавить в будущем

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд, потерпевший неожиданное поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира в Сеуле (Республика Корея), в котором его соперником был представитель Японии Йосихито Нисиока, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, объяснил свою неудачу. Рууд проиграл Нисиоке со счётом 2:6, 6:3, 2:6.

"Неудачный результат, но такое порой бывает. Я старался кое-что улучшить, глубже входить в корт, но это привело к слишком большому количеству ошибок.

Да, всё прошло не лучшим образом, но всё равно я склонен думать, что это позволит мне прибавить в будущем", — приводит слова норвежца France 24.

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В статье: Каспер Рууд
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