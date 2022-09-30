Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Болгарии
Итальянец одержал уверенную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер (10-я ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Австралии Александаром Вукичем (144-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории ATР-250 в Софии (Болгария). Встреча состоялась на стадионе «Арена Армеец. Центральный корт» на хардовом покрытии.
Синнер одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Итальянец выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету австралийца два эйса, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В следующем круге Янник Синнер встретится либо с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко, либо с датчанином Хольгером Руне.
Популярное сейчас
- путин объявил об аннексии украинских земель и призвал Киев "вернуться к переговорам"
- На Запорожье летело 16 ракет. Зеленский провел заседание Ставки и высказался про обстрелы городов
- Институт изучения войны: в Лимане россияне, вероятно, взяты в котел. ВСУ уже зашли в Ямполь
- Билл Гейтс обратился к Роджеру Федереру
- Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО