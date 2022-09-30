Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Болгарии

Итальянский теннисист Янник Синнер (10-я ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Австралии Александаром Вукичем (144-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории ATР-250 в Софии (Болгария). Встреча состоялась на стадионе «Арена Армеец. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Синнер одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Итальянец выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету австралийца два эйса, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующем круге Янник Синнер встретится либо с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко, либо с датчанином Хольгером Руне.