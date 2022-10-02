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Сестры Киченок поборются за парный титул в Таллинне
Удачи, девушки
Фото: twitter Billie Jean King Cup
Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок сыграют в финале парного турнира в Таллинне (Эстония).
В матче 1/2 финала наши спортсменки победили норвежско-чешский дуэт Ульрике Эйкери / Тереза Михаликова. Счет матча 2-0 (7-6; 6-1) в пользу украинок.
В решающем поединке за главный титул соревнований Людмила и Надежда сыграют против представительницы США Николь Меликар-Мартинес и немки Лауры Зигемунд.
Матч состоится сегодня, 2 октября, старт – в 15:30 по Киеву.
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