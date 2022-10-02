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Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото

Теннис
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Мы многое узнали о нашей спортсменке

Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк ответила на ряд вопросов из разряда личных. Сделала это она на своей официальной странице в Instagram.

Так, наша соотечественница рассказала, кто является ее лучшим другом.

Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото - изображение 1

Также украинка показала свое любимое фото в 2022 году.

Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото - изображение 2

Лучшей подругой в WTA-туре Леся Цуренко.

Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото - изображение 3

Также Марта показала свои любимые цветы.

Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото - изображение 4

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В статье: Марта Костюк
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