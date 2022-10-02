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Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото
Мы многое узнали о нашей спортсменке
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк ответила на ряд вопросов из разряда личных. Сделала это она на своей официальной странице в Instagram.
Так, наша соотечественница рассказала, кто является ее лучшим другом.
Также украинка показала свое любимое фото в 2022 году.
Лучшей подругой в WTA-туре Леся Цуренко.
Также Марта показала свои любимые цветы.
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