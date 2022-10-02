Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк ответила на ряд вопросов из разряда личных. Сделала это она на своей официальной странице в Instagram.

Так, наша соотечественница рассказала, кто является ее лучшим другом.

Также украинка показала свое любимое фото в 2022 году.

Лучшей подругой в WTA-туре Леся Цуренко.

Также Марта показала свои любимые цветы.