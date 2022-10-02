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WTA. Сестры Киченок выиграли парный титул в Таллинне

Теннис
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Первая победа сестер с ноября 2018 года

WTA. Сестры Киченок выиграли парный титул в Таллинне

Фото: Flickr

UA-Футбол
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Таллинн (WTA), украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок победили в финале парного турнира. Сестрам удалось выиграть первый титул с ноября 2018 года, когда они победили в финале WTA Elite Trophy в Китае.

Сегодня Киченок сумели обыграть в финале в Эстонии американку Николь Меличар-Мартинез и немку Лору Зигемунд. Всего Людмила и Надежда выиграли вместе лишь четыре титула WTA: в 2015, 2016, 2018 и 2022 годах.

Крытые корты, хард

Людмила Киченок, Надежда Киченок (Украина) – Николь Меличар-Мартинез (США), Лора Зигемунд (Германия)

7:5|4:6|10:7

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В статье: теннис Надежда Киченок Людмила Киченок
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