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Сестры Киченок – о победе в Таллинне: Мы давно не играли вместе, это было весело

Теннис
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Украинские теннисистки сегодня победили в парном финале турнира WTA

Сестры Киченок – о победе в Таллинне: Мы давно не играли вместе, это было весело

Фото: Getty Images

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Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок прокомментировали свою победу в финале парного соревнования на турнире WTA 250 Tallinn Open. В решающем матче сестры обыграли американку Николь Меликар-Мартинез и немку Лору Зигемунд.

Надежда Киченок:

"Благодарю всех, кто остался на трибунах, чтобы поболеть за нас. Для нас было удовольствием находиться сегодня на этом корте.

Спасибо моей сестре, мы давно не играли вместе, так что было весело [смеется], спасибо.

Спасибо городу Таллинну, директору турнира, мы получили большое удовольствие от выступления здесь. Это отличный турнир, мы надеемся, что и в следующем году здесь сыграем, потому что нам действительно понравились эти соревнования".

Людмила Киченок:

"Я присоединяюсь ко всему вышесказанному. Также хочу поблагодарить всех, кто работал над проведением этого турнира. Спасибо боллбоям, судьям, директору соревнований, всему персоналу. Спасибо вам за теплый прием. Надеюсь, что мы приедем в следующем году".

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В статье: теннис Надежда Киченок Людмила Киченок
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