Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сестры Киченок – о победе в Таллинне: Мы давно не играли вместе, это было весело
Украинские теннисистки сегодня победили в парном финале турнира WTA
Фото: Getty Images
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок прокомментировали свою победу в финале парного соревнования на турнире WTA 250 Tallinn Open. В решающем матче сестры обыграли американку Николь Меликар-Мартинез и немку Лору Зигемунд.
Надежда Киченок:
"Благодарю всех, кто остался на трибунах, чтобы поболеть за нас. Для нас было удовольствием находиться сегодня на этом корте.
Спасибо моей сестре, мы давно не играли вместе, так что было весело [смеется], спасибо.
Спасибо городу Таллинну, директору турнира, мы получили большое удовольствие от выступления здесь. Это отличный турнир, мы надеемся, что и в следующем году здесь сыграем, потому что нам действительно понравились эти соревнования".
Людмила Киченок:
"Я присоединяюсь ко всему вышесказанному. Также хочу поблагодарить всех, кто работал над проведением этого турнира. Спасибо боллбоям, судьям, директору соревнований, всему персоналу. Спасибо вам за теплый прием. Надеюсь, что мы приедем в следующем году".
Популярное сейчас
- Цыганков впервые за почти 10 месяцев забил в УПЛ и обогнал Милевского в рейтинге бомбардиров Динамо
- С Гармашем в атаке. Стали известны составы команд на матч Минай – Динамо
- Гайдай: Оккупанты начали готовиться к неизбежному уходу из Луганщины
- Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО