Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Джокович выиграл турнир в Тель-Авиве. Это 89-й титул в карьере
Это пятый результат в истории спорта
Фото: FirstSportz
Тель-Авив (АТР), сербский теннисист Новак Джокович сыграл в финале турнира АТР 250 в Израиле. Это уже 89-й титул в карьере седьмой ракетки мира. Это является пятым результатом в истории спорта.
В решающем матче турнира в Тель-Авиве Джокович обыграл хорвата Марина Чилича. Это был уже 21-й матч между теннисистами, 19 из них выиграл Новак. На следующей неделе серб сыграет на турнире АТР 500 в Астане против чилийца Кристиана Гарина.
Крытые корты, хард
Новак Джокович (Сербия) – Марин Чилич (Хорватия)
6:3|6:4
Популярное сейчас
- Шахтер единоличный лидер, Динамо позади харьковчан. Таблица и результаты тура УПЛ
- Цыганков впервые за почти 10 месяцев забил в УПЛ и обогнал Милевского в рейтинге бомбардиров Динамо
- Гайдай: Оккупанты начали готовиться к неизбежному уходу из Луганщины
- Марта Костюк ответила на ряд вопросов о личном. Фото
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО