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АТР. Джокович выиграл турнир в Тель-Авиве. Это 89-й титул в карьере

Теннис
(1 голосов)

Это пятый результат в истории спорта

АТР. Джокович выиграл турнир в Тель-Авиве. Это 89-й титул в карьере

Фото: FirstSportz

UA-Футбол
Новина українською

Тель-Авив (АТР), сербский теннисист Новак Джокович сыграл в финале турнира АТР 250 в Израиле. Это уже 89-й титул в карьере седьмой ракетки мира. Это является пятым результатом в истории спорта.

В решающем матче турнира в Тель-Авиве Джокович обыграл хорвата Марина Чилича. Это был уже 21-й матч между теннисистами, 19 из них выиграл Новак. На следующей неделе серб сыграет на турнире АТР 500 в Астане против чилийца Кристиана Гарина.

Крытые корты, хард

Новак Джокович (Сербия) – Марин Чилич (Хорватия)

6:3|6:4

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В статье: Новак Джокович теннис Марин Чилич
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