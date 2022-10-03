  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль вышел на второе место в рейтинге АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль вышел на второе место в рейтинге АТР

Теннис
(1 голосов)

Испанец снова на пути к вершине

Рафаэль Надаль вышел на второе место в рейтинге АТР

Фото: The North East Affairs

Новина українською

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль, который в предыдущей версии рейтинга занимал третье место, обошёл норвежца Каспера Рууда и вышел на вторую строчку.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP. 3 октября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740.

2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

3 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645.

4 (4). Даниил Медведев (россия) — 5065.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4810.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3820.

8 (8). Кэмерон Норри (Британия) — 3445.

9 (9). Андрей Рублёв (россия) — 3345.

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3175

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде