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Карлос Алькарас на старте турнира в Астане уступил Давиду Гоффену
Первая ракетка мира неожиданно покидает соревнования
Фото: Defector
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас неожиданно уступил в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP).
Давид Гоффен - Карлос Алькарас 7:5, 6:3
Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
Алькарас выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. Испанец использовал три брейк-пойнта из 10. На счету Гоффена ни одного эйса и одна ошибка на подаче. Также бельгиец реализовал пять брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде соревнований соперником Давида Гоффена станет французский теннисист Адриан Маннарино.
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