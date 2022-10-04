Карлос Алькарас на старте турнира в Астане уступил Давиду Гоффену

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас неожиданно уступил в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP).

Давид Гоффен - Карлос Алькарас 7:5, 6:3

Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Алькарас выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. Испанец использовал три брейк-пойнта из 10. На счету Гоффена ни одного эйса и одна ошибка на подаче. Также бельгиец реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде соревнований соперником Давида Гоффена станет французский теннисист Адриан Маннарино.