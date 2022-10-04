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Гоффен: Я всё ещё думаю, что нахожусь на том уровне, чтобы создавать проблемы лучшим теннисистам

Теннис
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Теннисист обыграл Карлоса Алькараса

Гоффен: Я всё ещё думаю, что нахожусь на том уровне, чтобы создавать проблемы лучшим теннисистам

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Бельгийский теннисист Давид Гоффен, занимающий 66-е место в рейтинге ATP, прокомментировал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (7:5, 6:3) на старте турнира в Астане (Казахстан).

"Я всё ещё думаю, что нахожусь на том уровне, чтобы создавать проблемы этим парням. Конечно, это не лучший мой период, я толком не играл на последних турнирах, но я всё равно верю в себя и тренируюсь. Когда вы играете против первой ракетки мира перед большим количеством фанатов, огонь внутри даёт вам силы, чтобы показывать свой лучший теннис.

У вас нет другого выбора. Вы должны бороться и выкладываться по максимуму, и сегодня у меня это получилось. Всегда верил, что смогу это сделать, и я рад, что сегодня всё получилось", — приводит слова Гоффена We love tennis.

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В статье: Давид Гоффен
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