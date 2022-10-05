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Директор Australian Open расказал, сыграет ли Джокович на турнире

Теннис
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Возможно серб и примет участие в турнире

Директор Australian Open расказал, сыграет ли Джокович на турнире

instagram.com/australianopen

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Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли ответил на вопрос, сыграет ли на турнире 21-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович.

"Мы работаем над тем, чтобы вернулись все лучшие игроки", — приводит слова чиновника австралийское издание WAtoday.

Напомним, в 2021 году Новак Джокович не смог сыграть на Australian Open. Его тогда со скандалом депортировали из страны из-за отказа прививать от COVID-19.

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В статье: Новак Джокович
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