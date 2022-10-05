Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче второго круга Циципас (3) одержал непростую победу над 19-летним представителем Италии Лукой Нарди (Q).

Стефанос Циципас - Лука Нарди 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Встреча продлилась 1 час 47 минут. Циципас 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Нарди четыре эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Циципаса станет победитель матча Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша, 7).