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Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Астане
Грек добыл волевую победу
Фото: Tennishead
Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В матче второго круга Циципас (3) одержал непростую победу над 19-летним представителем Италии Лукой Нарди (Q).
Стефанос Циципас - Лука Нарди 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)
Встреча продлилась 1 час 47 минут. Циципас 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Нарди четыре эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Циципаса станет победитель матча Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша, 7).
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