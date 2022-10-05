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Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
Полька не испытала проблем
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).
Во втором круге Швёнтек играла с австралийкой Айлой Томлянович. Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.
Общая продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Томлянович один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Швёнтек станет победительница матча Кэти Макнелли — Каролина Мухова.
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