Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).

Во втором круге Швёнтек играла с австралийкой Айлой Томлянович. Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.

Общая продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Томлянович один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Швёнтек станет победительница матча Кэти Макнелли — Каролина Мухова.