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Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Теннис
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Полька не испытала проблем

Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

Новина українською

Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).

Во втором круге Швёнтек играла с австралийкой Айлой Томлянович. Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.

Общая продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Томлянович один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Швёнтек станет победительница матча Кэти Макнелли — Каролина Мухова.

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В статье: Ига Швёнтек
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