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Новак Джокович рассказал, сыграет ли на Australian Open - 2023
Серб надеется, что ему снимут запрет на въезд
Фото: Tennis World
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович оценил свои шансы на участие в Открытом чемпионате Австралии – 2023.
"Я до сих пор жду новостей о том, что с меня снимут запрет на въезд на три года, который наложили из-за ситуации в начале сезона. Когда его снимут, мне нужно будет подать на визу. Это процесс из двух этапов. Если снимут запрет, я смогу подать на визу. Надеюсь, получится. Хочу приехать и сыграть. Но как произойдёт, так и произойдёт. Я приму любое решение", — передаёт слова Джоковича корреспондент "Чемпионата" София Колодкина.
Напомним, в январе 2022 года Новаку Джоковичу, не желающему прививаться, не дали выступить на Australian Open.
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