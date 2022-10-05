  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович рассказал, сыграет ли на Australian Open - 2023
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович рассказал, сыграет ли на Australian Open - 2023

Теннис
(1 голосов)

Серб надеется, что ему снимут запрет на въезд

Новак Джокович рассказал, сыграет ли на Australian Open - 2023

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович оценил свои шансы на участие в Открытом чемпионате Австралии – 2023.

"Я до сих пор жду новостей о том, что с меня снимут запрет на въезд на три года, который наложили из-за ситуации в начале сезона. Когда его снимут, мне нужно будет подать на визу. Это процесс из двух этапов. Если снимут запрет, я смогу подать на визу. Надеюсь, получится. Хочу приехать и сыграть. Но как произойдёт, так и произойдёт. Я приму любое решение", — передаёт слова Джоковича корреспондент "Чемпионата" София Колодкина.

Напомним, в январе 2022 года Новаку Джоковичу, не желающему прививаться, не дали выступить на Australian Open.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде