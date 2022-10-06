Швёнтек прокомментировала победу на старте турнира в Остраве

Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала первый матч после победы на US Open – 2022.

В матче второго круга на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия) Швёнтек встречалась с австралийкой Айлой Томлянович. Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.

"У меня был трёхнедельный перерыв от матчей, и после такого напряжённого периода кажется, что это долго. Мне нужно было вернуть ритм, и это было непросто. Я очень довольна, потому что матч был напряжённым, я чувствовала, что мне нужно догонять Айлу. Мне нужно было найти новый уровень, и это поможет подготовиться к следующим матчам", — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.