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Швёнтек прокомментировала победу на старте турнира в Остраве

Теннис
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Польская теннисистка рада, что ей удалось вернуть ритм

Швёнтек прокомментировала победу на старте турнира в Остраве

Фото: Sporting News

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Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала первый матч после победы на US Open – 2022.

В матче второго круга на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия) Швёнтек встречалась с австралийкой Айлой Томлянович. Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.

"У меня был трёхнедельный перерыв от матчей, и после такого напряжённого периода кажется, что это долго. Мне нужно было вернуть ритм, и это было непросто. Я очень довольна, потому что матч был напряжённым, я чувствовала, что мне нужно догонять Айлу. Мне нужно было найти новый уровень, и это поможет подготовиться к следующим матчам", — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.

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В статье: Ига Швёнтек
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