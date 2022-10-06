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Циципас: Лука Нарди может заиграть в будущем

Теннис
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Грек прокомментировал выход в четвертьфинал

Циципас: Лука Нарди может заиграть в будущем

Фото: Roland-Garros

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Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче второго круга Циципас (3) одержал непростую победу над 19-летним представителем Италии Лукой Нарди (Q) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

"Он теннисист, который может очень хорошо заиграть в будущем. Меня впечатлил его уровень, и ему удалось поддерживать его весь матч. В его игре нет провалов. Я старался выложиться на максимум, старался играть как можно более вариативно, но получалось не так просто, как я планировал в голове. Он усложнил мне жизнь", — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

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В статье: Стефанос Циципас
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