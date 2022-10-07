  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Винус Уильямс попала на обложку журнала Glamour
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винус Уильямс попала на обложку журнала Glamour

Теннис
(1 голосов)

Спортсменка позировала в роскошном платье

Винус Уильямс попала на обложку журнала Glamour

Фото: Olympics

Новина українською

Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс попала на обложку октябрьского номера британской версии глянцевого журнала Glamour.

На снимке 42-летняя спортсменка одета в роскошное платье.

Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года.

Винус Уильямс попала на обложку журнала Glamour - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Винус Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде