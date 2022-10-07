Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винус Уильямс попала на обложку журнала Glamour
Спортсменка позировала в роскошном платье
Фото: Olympics
Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс попала на обложку октябрьского номера британской версии глянцевого журнала Glamour.
На снимке 42-летняя спортсменка одета в роскошное платье.
Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 после 3-х туров Лиги конференций сохраняет вторую позицию - ТАБЛИЦА
- ЛЕ. Ренн - Динамо 2:1. Это уже не симптом, а болезнь
- Неожиданность. Или нет? Днепр-1 – Вадуц 2:2. Видео голов и обзор матча
- Серена Уильямс опубликовала фото со своей 5-летней дочерью
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet