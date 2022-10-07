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Стефанос Циципас обыграл Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче турнира в Астане

Теннис
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Грек имеет все шансы побороться за титул

Стефанос Циципас обыграл Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче турнира в Астане

Фото: Tennishead

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче турнира в Астане.

Стефанос Циципас - Хуберт Хуркач 7:6 (10:8), 6:3

Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

На счету Циципаса четыре эйса, ни одной двойной ошибки и лишь один реализованный брейк-пойнт из девяти. У Хуркача 11 подач навылет и одна ошибка на подаче. У него не было ни одной возможности сделать брейк.

В полуфинале его соперником станет россиянин Андрей Рублёв.

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В статье: Стефанос Циципас Хуберт Хуркач
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