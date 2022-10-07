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Стефанос Циципас обыграл Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче турнира в Астане
Грек имеет все шансы побороться за титул
Фото: Tennishead
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче турнира в Астане.
Стефанос Циципас - Хуберт Хуркач 7:6 (10:8), 6:3
Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.
На счету Циципаса четыре эйса, ни одной двойной ошибки и лишь один реализованный брейк-пойнт из девяти. У Хуркача 11 подач навылет и одна ошибка на подаче. У него не было ни одной возможности сделать брейк.
В полуфинале его соперником станет россиянин Андрей Рублёв.
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