Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче турнира в Астане.

Стефанос Циципас - Хуберт Хуркач 7:6 (10:8), 6:3

Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

На счету Циципаса четыре эйса, ни одной двойной ошибки и лишь один реализованный брейк-пойнт из девяти. У Хуркача 11 подач навылет и одна ошибка на подаче. У него не было ни одной возможности сделать брейк.

В полуфинале его соперником станет россиянин Андрей Рублёв.