Циципас: Матч с Хуркачем был ментально сложным

Греческий теннисист Стефанос Циципас, победивший Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Астане, прокомментировал свой успех. Циципас обыграл Хуркача со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

"Да, он был ментально сложным. Были возможности в первом сете сделать брейки. И он нашёл свою игру, бил по линиям точно. Поэтому он их и избежал.

Игра на тай-брейке в первой партии — американские горки. Там потребовалась ментальная сила. Это мне помогло, поэтому мы не сыграли третий сет. Я много не думал, не думал, как будет дальше. Просто продолжал играть в свою игру", — передаёт слова грека корреспондент "Чемпионата" София Колодкина.