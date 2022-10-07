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Марта Костюк проведала раненых украинских защитников
Украинка продолжает работать на победу Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Марта Костюк продолжает помогать от Благотворительного фонда "Пострадавшие дети войны".Напомним, что теннисистка является вице-президентом фонда.
Вчера вместе с другими представителями она посетила киевскую городскую клиническую больницу №6, где в рамках встречи с главным врачом подписала меморандум о сотрудничестве с больницей. Также в больницу был передан один из VAC-аппаратов, который был предоставлен диаспорой в Германии. После Марта побывала в реабилитационном корпусе, где проведала украинских защитников, которые проходят лечение и восстановление после ранений на фронте.
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