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Марта Костюк проведала раненых украинских защитников

Теннис
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Украинка продолжает работать на победу Украины

Марта Костюк проведала раненых украинских защитников

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк продолжает помогать от Благотворительного фонда "Пострадавшие дети войны".Напомним, что теннисистка является вице-президентом фонда.

Вчера вместе с другими представителями она посетила киевскую городскую клиническую больницу №6, где в рамках встречи с главным врачом подписала меморандум о сотрудничестве с больницей. Также в больницу был передан один из VAC-аппаратов, который был предоставлен диаспорой в Германии. После Марта побывала в реабилитационном корпусе, где проведала украинских защитников, которые проходят лечение и восстановление после ранений на фронте.

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В статье: Марта Костюк война с россией
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