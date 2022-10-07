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Ига Швёнтек вышла во второй круг турнира в Остраве
Теннисистка проводит феноменальный сезон
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в двух сетах расправилась с представительницей США Кэти Макнелли в четвертьфинальном матче турнира в Остраве (Чехия).
Встреча проходила на стадионе "Остравар Арена. Центральный корт" на хардовом покрытии.
Ига Швёнтек - Кэти Макнелли 6:4, 6:4
На счету польской теннисистки два эйса, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Американка дважды подала навылет, допустила одну ошибку на подаче и реализовала два брейк-пойнта из 11.
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