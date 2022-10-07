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В честь Джоковича назвали вид насекомого в Сербии
Благодарность за вклад серба в спорт
Фото: Getty Images
Сербские ученые нашли новый вид насекомого в стране. Это подземный жук (Coleoptera) из семейства жужелиц (Carabidae).
Его решили назвать в честь теннисиста Новака Джоковича — Duvalius djokovici. Отмечается, что таким действием учёные хотели выразить благодарность спортсмену за его достижения в мире спорта и вклад в историю Сербии.
"Я очень благодарен, что удостоился такой чести. Редко в честь еще живого человека называют насекомое или редкий вид животных. Так что это огромная честь. Я не думаю о том, что еще хотел бы увидеть кого-то, названным в мою честь. Я просто благодарен, что в честь меня назвали насекомое", — сказал Джокович на пресс-конференции.
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