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Марта Костюк посетила в больнице раненых украинских воинов. Фото
Молодец
Фото: Reuters
Украинская теннисистка Марта Костюк посетила одну из городских больниц Киева и проведала наших раненых защитников. Также Марта, как вице-президент благотворительного фонда "Пострадавшие дети войны" подписала меморандум о сотрудничестве с больницей, в рамках которого будет поставлено новое оборудование.
Напомним, ранее Сергей Стаховский
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