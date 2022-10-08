Марта Костюк посетила в больнице раненых украинских воинов. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк посетила одну из городских больниц Киева и проведала наших раненых защитников. Также Марта, как вице-президент благотворительного фонда "Пострадавшие дети войны" подписала меморандум о сотрудничестве с больницей, в рамках которого будет поставлено новое оборудование.

Напомним, ранее Сергей Стаховский отреагировал на взрывы на Крымском мосту.