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Марта Костюк посетила в больнице раненых украинских воинов. Фото

Теннис
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Молодец

Марта Костюк посетила в больнице раненых украинских воинов. Фото

Фото: Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк посетила одну из городских больниц Киева и проведала наших раненых защитников. Также Марта, как вице-президент благотворительного фонда "Пострадавшие дети войны" подписала меморандум о сотрудничестве с больницей, в рамках которого будет поставлено новое оборудование.

Напомним, ранее Сергей Стаховский отреагировал на взрывы на Крымском мосту.

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В статье: Марта Костюк
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