АТР. В финале Токио встретятся два представителя США

Американец Фрэнсис Тиафо (АТР №19) вышел в финал турнира серии АТР 500 в Токио (Япония). В матче 1/2 финала он одолел представителя Кореи Квон Су Ву (АТР №120).

Счет матча 2-1 (6-2; 0-6; 6-4) в пользу триумфатора, на счету которого 9 подач на вылет, 4 из 8 использованных брейков, 5 выигранных очков подряд и 2 двойные ошибки.

Тиафо проведет второй финал в сезоне (проиграл на грунте Себастиану Баесу в Эшториле) и пятый в карьере. В активе Тиафо один титул АТР, который он выиграл в 2018 году в Делрей-Бич.

Во втором полуфинале еще один представитель США Тейлор Фриц (АТР) победил канадца Дениса Шаповалова (АТР).

Счет матча 2-1 (6-3; 6-7; 6-3) в пользу американца, на счету которого 8 подач на вылет, 2 из 7 использованных брейков, 5 выигранных очков подряд и 1 двойная ошибка.

Фритц будет бороться за третий титул в сезоне - он победил в решающих матчах на "Мастерсе" в Майами (против Надаля) и Истборне (против Кресси). В целом, для американца это будет девятый финал в карьере, в котором он будет бороться за четвертый титул.