WTA. Украинские теннисистки узнали соперниц на турнире в Клуж-Напоке

Клуж-Напока (WTA), украинские теннисистки узнали своих соперниц на предстоящем турнире в Румынии. В соревновании серии WTA 250 примут участие Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Катерина Байндл не сумела пройти квалификацию.

Соперницей Ангелины Калининой (45 ракетка мира) станет канадка Эжени Бушар (506 ракетка мира). Марте Костюк (56) будет противостоять итальянка Жасмин Паолини (76). Даяна Ястремская (92) же сыграет с победительницей квалификационного турнира.

Крытые корты, хард

Ангелина Калинина (Украина) – Эжени Бушар (Канада)

Марта Костюк (Украина) – Жасмин Паолини (Италия)

Даяна Ястремская (Украина) – Победительница квалификации