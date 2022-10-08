АТР. Джокович выходит в финал Астаны после отказа Медведева

Астана (АТР), сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом казахстанского турнира серии АТР 500. В решающем матче ему предстоит сыграть с греком Стефаносом Циципасом.

В полуфинальном матче Джоковичу удалось победить россиянина Даниила Медведева – благодаря тому, что тот отказался продолжать игру после получения травмы. Как сообщил в интервью Новак – российский теннисист потянул приводящую мышцу ноги.

Вторым финалистом турнира в Астане стал грек Стефанос Циципас – он в полуфинале сумел обыграть россиянина Андрея Рублева. Циципас и Джокович ранее играли уже девять раз – в семи из них победу одержал Новак.

Крытые корты, хард

Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия)

4:6|7:6

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия)

4:6|6:4|6:3