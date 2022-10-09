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Марта Костюк побывала в Карпатах и показала всю красоту Украины. Фото
Невероятно красиво
Фото: twitter.com/WTA_insider
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка находится в Карпатах. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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